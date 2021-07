Addio a Raffaella Carrà | i messaggi di cordoglio sui social | “Le icone non muoiono mai”

Advertising

RaiCultura : Addio alla regina della tv: Raffaella Carrà ci ha lasciati all'età di 78 anni. - chetempochefa : Con tanta tristezza nel cuore annunciamo la scomparsa della grande Raffaella Carrà, che ci ha lasciato all’età di 7… - Raiofficialnews : 'La mia carriera è stato un continuo sorprendermi, e questo è il massimo: gioire di una piccola o di una grande cos… - mathieugallard : RT @RaiCultura: Addio alla regina della tv: Raffaella Carrà ci ha lasciati all'età di 78 anni. - MazzaliVanna : RT @RaiNews: Il corteo farà tappa nei luoghi Rai che l'hanno vista protagonista -

Ultime Notizie dalla rete : Addio Raffaella

Carrà. "Faccio un appello: chiedo a tutti i suoi fan, in Italia, nel mondo, nelle chiese dei piccoli paesini come in quelle delle grandi città, di darsi appuntamento alle ore 12 di ...E che per di più si trovano accomunate dal mito diCarrà , che ai due paesi ha legato fortemente la parabola artistica. Il suoa un giorno dalla celebrazione della gara assume una ...Valentina e Tommaso sarebbero tornati insieme dopo l'addio a Temptation Island 2021, avvenuto nel corso della seconda puntata di ieri sera. I due sono stati al centro delle dinamiche di questo nuovo a ...Un saluto virtuale per Raffaella Carrà, scomparsa ieri a 78 anni. È l'appello che Sergio Iapino ha lanciato questo pomeriggio a tutti i fans di Raffa, ...