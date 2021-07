Wimbledon 2021 oggi | orari 5 luglio | tv | programma | streaming | ordine di gioco

Leggi su oasport

(Di lunedì 5 luglio 2021) Manic Monday. L’ultima volta di questa tradizione,: a, dal 2022, non ci sarà più il Middle Sunday, e dunque non vedremo nemmeno più tutti gli ottavi di finale condensati in un singolo giorno, il secondo lunedì, che per la prima volta in Era Open vede due italiani al via. Sul Centre Court c’è Lorenzo Sonego, impegnato nella sfida più simbolica, quella con Roger Federer là dove lo svizzero ha alzato al cielo i suoi otto trofei. Sul Court 12, invece, Matteo Berrettini va a caccia dei quarti contro il bielorusso Ilya Ivashka, con il quale ha giocato solo una volta a Portoroz, in Slovenia, nel 2017. Un po’ tutti gli scontri in scena hanno le loro ...