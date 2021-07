Via Libera, intervista allo scrittore Lorenzo Scano (Di lunedì 5 luglio 2021) Un quartiere dimenticato dalla movida, dai turisti, e anche dalle istituzioni: è ambientato a Cagliari il romanzo “Via Libera” di Lorenzo Scano. Tre ragazzini, una generazione terribile, figlia di una generazione ancora peggiore, quella della droga che gira indisturbata negli anni ’80 e ’90. Chanel, Davide e Filippo: tre ragazzi distanti anni luce, ma le cui vite si intrecceranno per una serie di coincidenze. Chanel, figlia di Marione Santorsola, boss malavitoso del capoluogo; Davide, che ha appena finito di scontare una pena a soli 16 anni; e Filippo, figlio di un padre troppo impegnato a contare i soldi, che a badare al figlio. Tra ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 5 luglio 2021) Un quartiere dimenticato dalla movida, dai turisti, e anche dalle istituzioni: è ambientato a Cagliari il romanzo “Via” di. Tre ragazzini, una generazione terribile, figlia di una generazione ancora peggiore, quella della droga che gira indisturbata negli anni ’80 e ’90. Chanel, Davide e Filippo: tre ragazzi distanti anni luce, ma le cui vite si intrecceranno per una serie di coincidenze. Chanel, figlia di Marione Santorsola, boss malavitoso del capoluogo; Davide, che ha appena finito di scontare una pena a soli 16 anni; e Filippo, figlio di un padre troppo impegnato a contare i soldi, che a badare al figlio. Tra ...

Advertising

AnnalisaChirico : Ue, la Croazia chiede il via libera al riconoscimento del marchio “Prosek”. Leggi qui ?? #LaChirico - borghi_claudio : Ue, Lega e FdI firmano la carta dei valori dei sovranisti europei: 'No a super Stato, rispettare la liberà delle na… - Agenzia_Ansa : Via libera di Londra da settembre alla terza dose del vaccino per tutti gli over 50 e per i più vulnerabili. Nuovo… - LaVoceNovara : Piemonte, via libera ai tamponi salivari e non più nasofaringei per individuare il Covid - LucaBurnout : RT @fabrizio_sn: Dov'era #Mattarella quando #Salvini ha fermato gli sbarchi da solo? Oppure... Chi ha dato via libera alla magistratura n… -