Variante Delta in Italia, obbligo vaccinale o lockdown per chi non è immunizzato: le linee guida degli esperti (Di lunedì 5 luglio 2021) La Variante Delta ora spaventa davvero. In Italia quasi un caso su 4 è dovuto alla mutazione del Covid e, come certificato dall'Iss, in Europa i contagi hanno ripreso a risalire.... Leggi su ilmattino (Di lunedì 5 luglio 2021) Laora spaventa davvero. Inquasi un caso su 4 è dovuto alla mutazione del Covid e, come certificato dall'Iss, in Europa i contagi hanno ripreso a risalire....

Advertising

RobertoBurioni : Se come pare la variante Delta ha un R0 tra 8 e 10 bisogna che la politica prenda seriamente e VELOCEMENTE in consi… - repubblica : Variante Delta: 'Hanno aggirato la quarantena', allarme a Roma per 60 tifosi inglesi che sono andati allo stadio - ilariacapua : In USA i vaccini registrati continuano ad essere efficaci contro la variante Delta. - mikedells : RT @ElioLannutti: L’Europa rischia una terza ondata. In aumento i contagi da variante Delta. Ecdc: “A fine agosto sarà il 90% dei casi http… - RoxLory : RT @IlariaBifarini: Visto che i vaccinati non solo possono contrarre la famigerata variante Delta, ma anche morirne, la soluzione de La Sci… -