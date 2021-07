Test concorso associa Napoli ai furti, la denuncia di due assessori (Di lunedì 5 luglio 2021) Tempo di lettura: 1 minutoNapoli – “I …. when I was in Naple”: questa la frase da completare in inglese per indicare che il soggetto era stato vittima di un furto a Napoli. E’ questa una delle domande della prova preselettiva di inglese del concorso per il personale italiano della dogana. Lo denunciano in una nota, a nome dell’intera Giunta comunale di Napoli, l’assessora alle pari opportunità Francesca Menna e l’assessore al Turismo e cultura Annamaria Palmieri. “Un Paese – affermano – che voglia davvero dirsi europeo non si può consentire superficialità politicamente scorrette ed ispirate a pregiudizi ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 5 luglio 2021) Tempo di lettura: 1 minuto– “I …. when I was in Naple”: questa la frase da completare in inglese per indicare che il soggetto era stato vittima di un furto a. E’ questa una delle domande della prova preselettiva di inglese delper il personale italiano della dogana. Lono in una nota, a nome dell’intera Giunta comunale di, l’assessora alle pari opportunità Francesca Menna e l’assessore al Turismo e cultura Annamaria Palmieri. “Un Paese – affermano – che voglia davvero dirsi europeo non si può consentire superficialità politicamente scorrette ed ispirate a pregiudizi ...

