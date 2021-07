Rugby | Test Match | All Blacks devastanti | vincono Inghilterra | Galles e Irlanda

(Di lunedì 5 luglio 2021) Primo weekend diinternazionale quello appena terminato e sono state tante le nazionali scese in campo in giro per il mondo. Dalla prima amichevole dei British & Irish Lions fino all’esordio della Nuova Zelanda, ecco come è andata. Tornano in campo gli Alle sono subito. La Nuova Zelanda, che avrebbe dovuto sfidare gli azzurri che hanno rinunciato causa le restrizioni dovute al Covid-19, hanno affrontato le Tonga ad Auckland in unsenza storia. È finita, infatti, 102-0, con gli Allche segnano 16 mete in una tratti imbarazzante, con i tongani ...

I campioni del mondo tornano in campo a quasi un anno di distanza dall'ultima partita e piegano la Georgia, la Nuova Zelanda segna 16 mete e 102 punti a Tonga, a Dublino il Giappone cede nel finale ...