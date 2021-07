Puglia | quarta in Italia per operatori sanitari non vaccinati Dati diffusi dal ministero della Salute sulla campagna anti corona virus

(Di lunedì 5 luglio 2021)risalenti al 2 luglio. Friuli Venezia Giulia, Provincia di Trento, Emilia Romagna. Poi c’è lacon 8833nonequivalenti al 6,31 per cento. Fra le tredici regioni (compresa Provincia di Bolzano) in cui tutti glisono stati sottoposti ad almeno una dose, ovviamente lanon c’è. L'articoloinpernon

Advertising

AntonioRussoli6 : @VincenzoDeLuca e @micheleemiliano già parlano in toni catastrofici di quarta ondata, chiusure e lockdown. Preparat… - TgrRai : RT @TgrRaiPuglia: #Calcio La quarta volta di Zeman a #Foggia - TgrRaiPuglia : #Calcio La quarta volta di Zeman a #Foggia -

Ultime Notizie dalla rete : Puglia quarta

FoggiaToday

Matrimonio a prima vista Italia torna, da oggi su Discovery+ , in anteprima esclusiva, con lastagione , dopo il successo della terza edizione. L'esperimento sociale, prodotto da NonPanic ...... in cui è impegnata la Nazionale Italiana, lo spettacolo d'apertura dellaedizione di Parchi ... un progetto che nel 2021 vede insieme 5 regioni (Abruzzo, Calabria, Lazio, Marche e) e ben ...Matrimonio a prima vista Italia torna con la quarta stagione, trasmessa a partire da oggi sulla piattaforma Discovery+. Matrimonio a prima vista Italia torna, da oggi su Discovery+, in anteprima esclu ...PUGLIA - La variante delta sta sostituendo rapidamente quella inglese in Italia, ma la curva del contagio continua a scendere. Con 6.269 (ieri 5.968) test ...