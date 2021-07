Papa Francesco, la prima notte al Gemelli post intervento: ecco come sta (Di lunedì 5 luglio 2021) Papa Francesco ha trascorso la prima notte al Gemelli dopo l’operazione. La degenza del Pontefice durerà “almeno cinque giorni”: gli aggiornamenti Papa Francesco ha trascorso la prima notte al Gemelli, dopo l’operazione che si è conclusa nella tarda sera di ieri. Poco prima della mezzanotte, il direttore della Sala stampa vaticana Matteo Bruni ha diffuso le prime notizie circa le condizioni di salute di Bergoglio. Questa la comunicazione ufficiale: “Il Santo Padre ha reagito bene ... Leggi su zon (Di lunedì 5 luglio 2021)ha trascorso laaldopo l’operazione. La degenza del Pontefice durerà “almeno cinque giorni”: gli aggiornamentiha trascorso laal, dopo l’operazione che si è conclusa nella tarda sera di ieri. Pocodella mezza, il direttore della Sala stampa vaticana Matteo Bruni ha diffuso le prime notizie circa le condizioni di salute di Bergoglio. Questa la comunicazione ufficiale: “Il Santo Padre ha reagito bene ...

