Monza, Stroppa si presenta: “Obiettivo Serie A”. E spunta un test con la Juventus (Di lunedì 5 luglio 2021) Le dichiarazioni rilasciate in conferenza stampa dal nuovo allenatore del Monza: l’Obiettivo del club brianzolo è quello di tornare in Serie A Leggi su mediagol (Di lunedì 5 luglio 2021) Le dichiarazioni rilasciate in conferenza stampa dal nuovo allenatore del: l’del club brianzolo è quello di tornare in

Advertising

DiMarzio : #SerieB, #Monza | #Stroppa si presenta: 'Torno in un posto a me caro'. E #Galliani aggiunge: 'Stava per firmare per… - Mediagol : Monza, Stroppa si presenta: “Obiettivo Serie A”. E spunta un test con la Juventus - Fprime86 : RT @Gazzetta_it: Monza, parte l'era Stroppa: 'Ecco dove servono rinforzi'. E spunta il test con la Juve - sportli26181512 : Monza, parte l'era Stroppa: 'Ecco dove servono rinforzi'. E spunta il test con la Juve: Monza, parte l'era Stroppa:… - sportli26181512 : Monza, ecco Stroppa: 'Serie A un obiettivo, ma sarà difficile': Il neo tecnico brianzolo: 'Torno in un posto a me c… -