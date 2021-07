Israele, aumentano i contagi tra i vaccinati. “Pfizer copre solo al 64% dalla variante Delta” (Di lunedì 5 luglio 2021) Dal Paese che più velocemente al mondo ha vaccinato la sua popolazione, arriva una notizia, elaborata dal Ministero della Salute, che riguarda il siero prodotto da Pfizer-Biontech, col quale sono stati vaccinati in massa i suoi cittadini. Secondo nuovi dati che arrivano da Tel Aviv sulla protezione del vaccino anti-Covid nei confronti della variante Delta di Sars-CoV-2 emerge infatti che l’efficacia del vaccino Pfizer “scende al 64% dal 94% contro altri ceppi. Ciò ha importanti implicazioni per l’immunità di gregge e la capacità del virus di evolversi ulteriormente”. A rilanciare i dati è stato Yaniv ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 5 luglio 2021) Dal Paese che più velocemente al mondo ha vaccinato la sua popolazione, arriva una notizia, elaborata dal Ministero della Salute, che riguarda il siero prodotto da-Biontech, col quale sono statiin massa i suoi cittadini. Secondo nuovi dati che arrivano da Tel Aviv sulla protezione del vaccino anti-Covid nei confronti delladi Sars-CoV-2 emerge infatti che l’efficacia del vaccino“scende al 64% dal 94% contro altri ceppi. Ciò ha importanti implicazioni per l’immunità di gregge e la capacità del virus di evolversi ulteriormente”. A rilanciare i dati è stato Yaniv ...

