Il passo in avanti di Facebook contro l'odio in Rete: chiederà di segnalare i post estremisti (Di lunedì 5 luglio 2021) Facebook fa un passo in più per combattere odio e violenza sulla piattaforma: il social network targato Zuckerberg ha cominciato ad inviare ad alcuni utenti negli Stati Uniti un box entro cui indicare, in forma anonima, se un loro contatto mostra segni di "estremismo". La decisione del nuovo avviso arriverebbe dopo che un iscritto, non è chiaro se consapevolmente o meno, ha visto passare sulla sua bacheca un post di natura estremista. Come spiegato alla Cnn da Andy Stone, un portavoce di Facebook, la novità fa parte della "Redirect Initiative", con cui la società promuove organizzazioni contro ...

