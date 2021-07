Grillo ha un piano B. Se falliscono i sette, ha pronti i tre (Di lunedì 5 luglio 2021) E se andasse male? Dai magnifici sette incaricati della mediazione non filtra nulla o quasi, si capisce solo che il problema rimane sempre quello, chi dà la linea politica, chi decide dove andare, chi gestirà la partita del Quirinale, per dire. Il Movimento 5 stelle si appende alla mediazione, oggi altro round negoziale, dagli entourage del team del futuro a 5 stelle si spiega che sarà lunga. Sono ore di tattiche e nervosismi, la lettera di cento tra eletti e attivisti che hanno scritto a Beppe Grillo di stare attento, di non farsi fregare, ha colpito il fondatore. Lui stesso si è fatto convincere dai suoi “meravigliosi ragazzi” di sempre, Luigi Di Maio e ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 5 luglio 2021) E se andasse male? Dai magnificiincaricati della mediazione non filtra nulla o quasi, si capisce solo che il problema rimane sempre quello, chi dà la linea politica, chi decide dove andare, chi gestirà la partita del Quirinale, per dire. Il Movimento 5 stelle si appende alla mediazione, oggi altro round negoziale, dagli entourage del team del futuro a 5 stelle si spiega che sarà lunga. Sono ore di tattiche e nervosismi, la lettera di cento tra eletti e attivisti che hanno scritto a Beppedi stare attento, di non farsi fregare, ha colpito il fondatore. Lui stesso si è fatto convincere dai suoi “meravigliosi ragazzi” di sempre, Luigi Di Maio e ...

