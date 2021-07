Flagship store di Pomellato sulla piattaforma Tmall Luxury Pavillion (Di lunedì 5 luglio 2021) La partnership permetterà a Pomellato di consolidare ulteriormente la sua presenza nel mercato cinese, raccontando una storia di eccellenza orafa e di know-how artigianale Pomellato, il brand italiano di gioielleria moderna, parte del Gruppo Kering, ha inaugurato la collaborazione con Tmall Luxury Pavilion, il marketplace digitale B2C del Gruppo Alibaba e la destinazione imperdibile per i brand premium e di lusso in Cina, con l’apertura del suo Flagship store. Questa partnership permetterà a Pomellato di consolidare ulteriormente la sua presenza nel mercato cinese, ... Leggi su lopinionista (Di lunedì 5 luglio 2021) La partnership permetterà adi consolidare ulteriormente la sua presenza nel mercato cinese, raccontando una storia di eccellenza orafa e di know-how artigianale, il brand italiano di gioielleria moderna, parte del Gruppo Kering, ha inaugurato la collaborazione conPavilion, il marketplace digitale B2C del Gruppo Alibaba e la destinazione imperdibile per i brand premium e di lusso in Cina, con l’apertura del suo. Questa partnership permetterà adi consolidare ulteriormente la sua presenza nel mercato cinese, ...

PhiloReporter : #chicchi di #caffè come #lampadario #LavazzaStore #cremadicaffè con #polpcorn caramellati affogati al caffè...… - Profilo3Marco : RT @CookCorriere: Non c’è ancora una data precisa, quel che è certo, però, è che l’apertura del nuovo flagship store fiorentino di Iginio M… - alfredapples : Dopo la presentazione in anteprima nell’ambito di #MilanoDesignCity, Arcadia di Ginori 1735 è ora disponibile press… - alfredapples : Dopo la presentazione in anteprima nell’ambito di #MilanoDesignCity, in occasione di #Pitti100 Arcadia è ora dispon… - JTI_Italia : La tecnologia sta cambiando l’esperienza dei consumatori?? Il primo flagship store di #Ploom ha ufficialmente aperto… -