Figliuolo rassicura le Regioni: nessun ritardo sui vaccini (Di lunedì 5 luglio 2021) «Le dosi sono sufficienti per procedere spediti nella campagna vaccinale». Ai governatori delle Regioni che lamentano ritardi nelle consegne, il commissario Francesco Paolo Figliuolo risponde in un’intervista al Corriere, assicurando che riuscirà a raggiungere l’obiettivo dichiarato dell’immunità di gregge entro la fine di settembre. Intanto però ci sono alcune Regioni che rinviano gli appuntamenti e altre che paventano sospensioni delle somministrazioni ad agosto. «Non ce ne sarà alcun bisogno», dice il generale. «Se confrontiamo luglio con giugno c’è una flessione del 5% dei vaccini Pzifer e Moderna, non parlerei di ... Leggi su linkiesta (Di lunedì 5 luglio 2021) «Le dosi sono sufficienti per procedere spediti nella campagna vaccinale». Ai governatori delleche lamentano ritardi nelle consegne, il commissario Francesco Paolorisponde in un’intervista al Corriere, assicurando che riuscirà a raggiungere l’obiettivo dichiarato dell’immunità di gregge entro la fine di settembre. Intanto però ci sono alcuneche rinviano gli appuntamenti e altre che paventano sospensioni delle somministrazioni ad agosto. «Non ce ne sarà alcun bisogno», dice il generale. «Se confrontiamo luglio con giugno c’è una flessione del 5% deiPzifer e Moderna, non parlerei di ...

