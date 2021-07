Ddl Zan, Renzi fa il patto con Salvini ma dà la colpa a 5 Stelle e Pd: “Se si va a scrutinio segreto si rischia” (Di lunedì 5 luglio 2021) “In vista del voto una parte dei senatori si prepara ad affossare la legge a scrutinio segreto. E non sono i senatori di Italia viva. Certo io non so se tutti voteranno allo stesso modo, lo auspico. Ci sono divisioni interne sia al Pd sia al 5s. Troviamo una soluzione” altrimenti “facciamo finta di niente e per altri 10 anni non se ne parla più. Troviamo un compromesso serio e buono o si va alla conta e va come deve andare”. Lo ha detto Matteo Renzi, in una diretta Facebook in cui ha spiegato la posizione di Italia Viva sul ddl Zan, dove ora cerca l’intesa con la destra proponendo di tornare a un testo più simile alla legge firmata da ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 5 luglio 2021) “In vista del voto una parte dei senatori si prepara ad affossare la legge a. E non sono i senatori di Italia viva. Certo io non so se tutti voteranno allo stesso modo, lo auspico. Ci sono divisioni interne sia al Pd sia al 5s. Troviamo una soluzione” altrimenti “facciamo finta di niente e per altri 10 anni non se ne parla più. Troviamo un compromesso serio e buono o si va alla conta e va come deve andare”. Lo ha detto Matteo, in una diretta Facebook in cui ha spiegato la posizione di Italia Viva sul ddl Zan, dove ora cerca l’intesa con la destra proponendo di tornare a un testo più simile alla legge firmata da ...

