Ddl Zan, l’ultimatum di Salvini: “Entro domani un testo condiviso. Se Pd rifiuta affossa legge” (Di lunedì 5 luglio 2021) Dopo gli interventi di Renzi arriva la sfida di Salvini al Pd per farsi paciere nell’infinita querelle sul ddl Zan: “Accogliamo l’invito della Santa Sede, troviamoci Entro domani e condividiamo insieme un testo che aumenti le pene per chi discrimina o aggredisce due ragazzi o due ragazze che si amano, la libertà di amare è sacra. Se da ddl Zan togliamo l’ideologia, il coinvolgimento dei bambini e l’attacco alla libertà di pensiero, intervenendo sugli articoli 1, 4 e 7, finalmente si smette di litigare e si approva una norma di protezione e civiltà”. “Se il Pd invece rifiuterà ascolto e dialogo, invocati anche da tante ... Leggi su tpi (Di lunedì 5 luglio 2021) Dopo gli interventi di Renzi arriva la sfida dial Pd per farsi paciere nell’infinita querelle sul ddl Zan: “Accogliamo l’invito della Santa Sede, troviamocie condividiamo insieme unche aumenti le pene per chi discrimina o aggredisce due ragazzi o due ragazze che si amano, la libertà di amare è sacra. Se da ddl Zan togliamo l’ideologia, il coinvolgimento dei bambini e l’attacco alla libertà di pensiero, intervenendo sugli articoli 1, 4 e 7, finalmente si smette di litigare e si approva una norma di protezione e civiltà”. “Se il Pd invece rifiuterà ascolto e dialogo, invocati anche da tante ...

