Cinghiale cade in un fosso e non riesce più ad uscire: «E’ lì da tre mesi, nessuno interviene» (Di lunedì 5 luglio 2021) A Trevignano Romano, in Provincia di Roma, da circa 3 mesi, un povero Cinghiale vive in un fosso dove, probabilmente, è accidentalmente caduto. A denunciarlo è l’Associazione Animalisti Italiani. «Nonostante ripetute segnalazioni al Comune, all’Ente Parco Regionale di Bracciano Martignano e ai Carabinieri Forestali nessuno è ancora intervenuto. Tra l’altro il Cinghiale pare avere anche un problema ad un occhio», fanno sapere dall’Associazione. Cinghiale intrappolato in un fosso a Trevignano Romano «Il volontario che oggi ci ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 5 luglio 2021) A Trevignano Romano, in Provincia di Roma, da circa 3, un poverovive in undove, probabilmente, è accidentalmente caduto. A denunciarlo è l’Associazione Animalisti Italiani. «Nonostante ripetute segnalazioni al Comune, all’Ente Parco Regionale di Bracciano Martignano e ai Carabinieri Forestaliè ancora intervenuto. Tra l’altro ilpare avere anche un problema ad un occhio», fanno sapere dall’Associazione.intrappolato in una Trevignano Romano «Il volontario che oggi ci ...

Advertising

CorriereCitta : Cinghiale cade in un fosso e non riesce più ad uscire: «E’ lì da tre mesi, nessuno interviene» - PTurche : RT @LuRos42041247: Una fatica a ostentare soldi e lussi, cene sotto la luna ?? e yatch .. poi arriva il cinghiale ?? e cade come un cretino… - Dalyla201 : RT @LuRos42041247: Una fatica a ostentare soldi e lussi, cene sotto la luna ?? e yatch .. poi arriva il cinghiale ?? e cade come un cretino… - LuRos42041247 : Una fatica a ostentare soldi e lussi, cene sotto la luna ?? e yatch .. poi arriva il cinghiale ?? e cade come un cre… - ilpensologo : 'Cinghiale cade in piscina'. Sempre meglio di quando, al mare, avvisti le balene umane spiaggiate. #Torino… -

Ultime Notizie dalla rete : Cinghiale cade Sant'Eusebio, la Festa di Casciago parte con quattro sabati per cenare insieme La Festa cade il 1 agosto e per quattro sabati di luglio ci saranno momenti di festa per celebrare ... mentre s abato 24 luglio sarà la Società di Mutuo Soccorso a cucinare il cinghiale . Per le ...

BAMBINO SCOMPARSO/ La brutta favola di Nicola, anche la natura fa paura Un cinghiale può fare a pezzi un uomo adulto, figuriamoci un bambino. Può entrare in casa e ... Cade in una scarpata profonda diversi metri. Lo trova per puro caso un giornalista che come tanti ...

Cinghiale si tuffa in piscina e nuota Corriere dell'Umbria Cinghiali a Roma: l’abbattimento non è la soluzione e non deve essere usato in campagna elettorale Fanpage.it ha intervistato Roberto Vecchio, presidente della Lega Abolizione Caccia sul tema dei cinghiali a Roma, sul perché l’abbattimento ...

La Festail 1 agosto e per quattro sabati di luglio ci saranno momenti di festa per celebrare ... mentre s abato 24 luglio sarà la Società di Mutuo Soccorso a cucinare il. Per le ...Unpuò fare a pezzi un uomo adulto, figuriamoci un bambino. Può entrare in casa e ...in una scarpata profonda diversi metri. Lo trova per puro caso un giornalista che come tanti ...Fanpage.it ha intervistato Roberto Vecchio, presidente della Lega Abolizione Caccia sul tema dei cinghiali a Roma, sul perché l’abbattimento ...