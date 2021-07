Chiude la Gianetti Ruote: 152 operai licenziati con una mail (Di lunedì 5 luglio 2021) Una semplice mail per annunciare che lo stabilimento nel quale lavoravano stava per Chiudere e che loro, 142 persone impiegate all’interno dell’azienda, si sarebbero trovati di punto in bianco senza un lavoro. Così, con un messaggio freddo apparso davanti allo schermo del computer, la fabbrica Gianetti Ruote di Ceriano Laghetto, in provincia di Monza e Brianza, ha comunicato che sarebbe stata aperta una procedura di licenziamento collettivo. Scatenando rabbia e proteste. L’azienda ha atteso che finisse il turno di lavoro degli operai. Poi ha fatto recapitare al loro indirizzo mail un ... Leggi su ilparagone (Di lunedì 5 luglio 2021) Una sempliceper annunciare che lo stabilimento nel quale lavoravano stava perre e che loro, 142 persone impiegate all’interno dell’azienda, si sarebbero trovati di punto in bianco senza un lavoro. Così, con un messaggio freddo apparso davanti allo schermo del computer, la fabbricadi Ceriano Laghetto, in provincia di Monza e Brianza, ha comunicato che sarebbe stata aperta una procedura di licenziamento collettivo. Scatenando rabbia e proteste. L’azienda ha atteso che finisse il turno di lavoro degli. Poi ha fatto recapitare al loro indirizzoun ...

fattoquotidiano : Licenziati con una mail 152 lavoratori. La Gianetti Ruote di Ceriano Laghetto chiude senza preavviso, annunciata mo… - repubblica : La Gianetti Ruote chiude: 152 operai licenziati all'improvviso con una mail: 'Prima in ferie, poi a casa' - Corriere : Primi effetti dello sblocco dei licenziamenti: in Brianza in 52 lasciati a casa con una mail - Milan70Roberto : RT @ComitatoCentra1: La Gianetti Ruote di Ceriano Laghetto chiude all’improvviso, primi effetti dello sblocco dei licenziamenti: in Brianza… - diegosaccoman : si comincia Primi effetti dello sblocco dei licenziamenti: in Brianza in 52 lasciati a casa con una mail -