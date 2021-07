C'è l'autore, certo. Ma dietro al successo di un libro si muovono numerose figure chiave: dai traduttori, editor, rilegatori e digital social media manager (Di lunedì 5 luglio 2021) «I libri pesano tanto» diceva Luigi Pirandello. «Eppure, chi se ne ciba e se li mette in corpo vive tra le nuvole». Abbiamo vissuto, allora, un po’ di più sulle nuvole durante la pandemia: sei italiani su dieci, dopo tv e videochiamate, hanno scelto un libro. Nei primi tre mesi del 2021, l’editoria ha consolidato un trend iniziato nella seconda metà del 2020 registrando un aumento delle vendite dei libri a stampa del 29,8 per cento (dati GfK/ Adei, Associazione editori Indipendenti). Leggi anche › I giovani in lockdown hanno letto più libri. Ma non per noia. Boom anche ... Leggi su iodonna (Di lunedì 5 luglio 2021) «I libri pesano tanto» diceva Luigi Pirandello. «Eppure, chi se ne ciba e se li mette in corpo vive tra le nuvole». Abbiamo vissuto, allora, un po’ di più sulle nuvole durante la pandemia: sei italiani su dieci, dopo tv e videochiamate, hanno scelto un. Nei primi tre mesi del 2021, l’ia ha consolidato un trend iniziato nella seconda metà del 2020 registrando un aumento delle vendite dei libri a stampa del 29,8 per cento (dati GfK/ Adei, Associazionei Indipendenti). Leggi anche › I giovani in lockdown hanno letto più libri. Ma non per noia. Boom anche ...

