Berrettini-Ivashka in tv: data, orario, canale e diretta streaming Wimbledon 2021 (Di lunedì 5 luglio 2021) Matteo Berrettini sfiderà Ilya Ivashka agli ottavi di finale di Wimbledon 2021, prestigioso Slam britannico. L'azzurro ha sconfitto senza problemi Aljaz Bedene, senza lasciar set per strada, così come il bielorusso, nettamente superiore a Jordan Thompson. Sfida particolarmente complessa per Berrettini, considerando lo stato di forma straordinario di Ivashka, abile su qualsiasi superficie. La disputa andrà in scena lunedì 5 luglio alle ore 12:00 italiane. La diretta televisiva sarà offerta da Sky Sport (canale 201 o 205), con live streaming

