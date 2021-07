Barbara D’Urso e la fine di un’era (Di lunedì 5 luglio 2021) A un certo punto della nostra vita analogica abbiamo deciso che Barbara D’Urso rappresentava il fascio delle erbacce cattive della nostra televisione, il peggio di una programmazione che, giorno dopo giorno, si spingeva sempre più oltre raschiando il fondo di un barile che, a dire il vero, l’America gratta da cinquant’anni di fronte alla nostra indifferenza, convinti, da veri italiani, che la gramigna cresca solo nel nostro orticello e che, fuori dal terriccio di casa che profuma di umidità, sia tutto un FX, tutto un National Geographic, tutto un HBO. Da quando si è specializzata nel cosiddetto «infotainment», ossia la commistione, spesso squilibrata, tra informazione e disimpegno, Barbara D’Urso ha importato, forse inconsapevolmente, un modello già trito e ritrito portato al successo, tra gli altri, da Jerry Springer, considerato da molti il padre del trash televisivo: mischiare l’alto e il basso precipitando, spesso e volentieri, nel basso perché, incredibile ma vero, al pubblico il basso piace. Non sarà un caso che sui social sia Nadia Rinaldi che balla Lady Marmalade e non l’intervento del Ministro Speranza ad andare in tendenza e a diventare un meme, ma può darsi che ci sfugga anche questo. Leggi su vanityfair (Di lunedì 5 luglio 2021) A un certo punto della nostra vita analogica abbiamo deciso che Barbara D’Urso rappresentava il fascio delle erbacce cattive della nostra televisione, il peggio di una programmazione che, giorno dopo giorno, si spingeva sempre più oltre raschiando il fondo di un barile che, a dire il vero, l’America gratta da cinquant’anni di fronte alla nostra indifferenza, convinti, da veri italiani, che la gramigna cresca solo nel nostro orticello e che, fuori dal terriccio di casa che profuma di umidità, sia tutto un FX, tutto un National Geographic, tutto un HBO. Da quando si è specializzata nel cosiddetto «infotainment», ossia la commistione, spesso squilibrata, tra informazione e disimpegno, Barbara D’Urso ha importato, forse inconsapevolmente, un modello già trito e ritrito portato al successo, tra gli altri, da Jerry Springer, considerato da molti il padre del trash televisivo: mischiare l’alto e il basso precipitando, spesso e volentieri, nel basso perché, incredibile ma vero, al pubblico il basso piace. Non sarà un caso che sui social sia Nadia Rinaldi che balla Lady Marmalade e non l’intervento del Ministro Speranza ad andare in tendenza e a diventare un meme, ma può darsi che ci sfugga anche questo.

