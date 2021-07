Una canzone dei Maneskin è la più ascoltata al mondo: il retroscena (Di domenica 4 luglio 2021) Musica Trionfo in Italia e all’estero per la band capitanata dal cantante romano Damiano David Pubblicato su 4 Luglio 2021 Maneskin inarrestabili. Dopo la vittoria al Festival di Sanremo e all’Eurovision Song Contest la band di X Factor ha raggiunto la popolarità mondiale. Nei giorni scorsi, infatti, una loro canzone – Beggin – è entrata nella classifica delle 50 canzoni più ascoltate al mondo su Spotify, popolare piattaforma streaming di musica. Settimana dopo settimana il gruppo di Damiano David ha scalato le varie posizioni fino a raggiungere la vetta. Se fino a qualche giorno fa il brano dei ... Leggi su cityroma (Di domenica 4 luglio 2021) Musica Trionfo in Italia e all’estero per la band capitanata dal cantante romano Damiano David Pubblicato su 4 Luglio 2021inarrestabili. Dopo la vittoria al Festival di Sanremo e all’Eurovision Song Contest la band di X Factor ha raggiunto la popolarità mondiale. Nei giorni scorsi, infatti, una loro– Beggin – è entrata nella classifica delle 50 canzoni più ascoltate alsu Spotify, popolare piattaforma streaming di musica. Settimana dopo settimana il gruppo di Damiano David ha scalato le varie posizioni fino a raggiungere la vetta. Se fino a qualche giorno fa il brano dei ...

