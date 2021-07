Sergio Alfieri | ecco chi è il chirurgo che opera il Papa al Policlinico Gemelli

Advertising

Agenzia_Ansa : Il Papa sarà sottoposto ad un intervento chirurgico programmato per una stenosi diverticolare sintomatica del colon… - RaiNews : Chi è Sergio Alfieri, il chirurgo che opera #PapaFrancesco ? - ale_ferrigno : Il Papa operato dal professore Sergio Alfieri, responsabile del centro di chirurgia digestiva del Gemelli Giglio di… - _luigicontu : RT @Agenzia_Ansa: Chi è Sergio Alfieri, il chirurgo al quale è stato affidato il compito di operare #PapaFrancesco al Policlinico Gemelli d… - mlgelm : RT @RaiNews: Chi è Sergio Alfieri, il chirurgo che opera #PapaFrancesco ? -

Ultime Notizie dalla rete : Sergio Alfieri

Papa Francesco soffre di "una stenosi diverticolare sintomatica del colon" ed è stato operato al Policlinico Gemelli dal professor. Il dottor Renzo Schalling, Dirigente medico di primo livello dell'Endoscopia dell'ospedale di Vimercate, ci spiega che cos'è il disturbo di cui soffre il Papa. "I diverticoli del colon ...... aggiungendo che a farlo sarà "il Professor. Al termine dell'operazione verrà diramato un nuovo bollettino medico". Già da questa mattina al Policlinico si poteva notare una ...È perfettamente riuscito l'intervento a Papa Francesco, operato al Policlinico Agostino Gemelli di Roma per una stenosi diverticolare sintomatica del colon.Ultime notizie e ultim'ora di oggi, 4 luglio 2021: Papa Francesco in ospedale per un intervento chirurgico al colon. Cts, “mascherine in classe a settembre” ...