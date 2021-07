Scandalo Vaticano | Marogna | “Nulla da nascondere su rapporto fiduciario con Becciu”

(Di domenica 4 luglio 2021) “Immutato affetto” per il cardinale Angelo. Così la manager cagliaritana Cecilia, che, attraverso il suo procuratore in atti Riccardo Sindoca, commenta all’Adnkronos le ultime notizie relative alla sua collaborazione con l’ex Sostituto della Segreteria di Stato vaticana finita al centro del processo che si aprirà Oltretevere il 27 luglio. Cecilia, dice Sindoca, “non avendoda dovered occultare per quanto attesta ilintercorso tra la stessa ee il servizio svolto nell’esclusivo interesse ...

Advertising

reportrai3 : Confermate le accuse per i protagonisti dello scandalo Vaticano raccontato nel servizio Lo sterco del Diavolo: chie… - petergomezblog : Scandalo Vaticano, i pm: “Soggetti improbabili attori di un marcio sistema predatorio e lucrativo, con incisive com… - gianvitosibilio : fino a due anni fa il vilain era Pell...ora abbiamo questa nuova mortificante pagina della lotta per annichilire il… - ienablinski : RT @baffi_francesco: Il cardinale Becciu, detto il Salvini del Vaticano. - Massimi12446519 : RT @baffi_francesco: Il cardinale Becciu, detto il Salvini del Vaticano. -

Ultime Notizie dalla rete : Scandalo Vaticano

... Cecilia Marogna e il cardinale stesso, Angelo Becciu , che sabato 3 luglio è stato rinviato a giudizio ininsieme ad altre 10 persone per lodella gestione dei fondi della Santa ..."Affetto immutato" dice la manager cagliaritana, parlando con l'Adnkronos attraverso il suo procuratore "Immutato affetto" per il cardinale Angelo Becciu . Così la manager cagliaritana Cecilia Marogna,...Dopo la citazione in giudizio del promotore di Giustizia Gian Piero Milano, dell’aggiunto Alessandro Diddi e dell’applicato Gianluca Perone, si apriranno in Vaticano il prossimo 27 luglio le fasi proc ...Un mandato al quale non sono seguiti incarichi formali, ma tanti, tantissimo soldi. Spese pazze, presunti riscatti da pagare per liberare suore rapite e intermediazioni con bande criminali. E infine p ...