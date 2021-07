Sacchi: Insigne potrebbe essere un campione, non sempre è disposto a dare tutto (Di domenica 4 luglio 2021) Sacchi e Insigne. È istruttivo leggere la rubrica dedicata agli Europei e firmata da Arrigo Sacchi sulla Gazzetta dello sport. Istruttivo perché il calcio viene considerato uno sport, uno sport di squadra e la narrazione è mondata dalle osservazione grossolane e faziose che da sempre, da noi, avvelenano il calcio. Non ci sono ton i trionfalistici. Complimenti sinceri all’Italia di Mancini, l’invito a rimanere con i piedi per terra e continuare a giocare da squadra. Per lui l’Italia ha due fenomeni: Jorginho e Donnarumma. Di Insigne dice: non sempre disposto a ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 4 luglio 2021). È istruttivo leggere la rubrica dedicata agli Europei e firmata da Arrigosulla Gazzetta dello sport. Istruttivo perché il calcio viene considerato uno sport, uno sport di squadra e la narrazione è mondata dalle osservazione grossolane e faziose che da, da noi, avvelenano il calcio. Non ci sono ton i trionfalistici. Complimenti sinceri all’Italia di Mancini, l’invito a rimanere con i piedi per terra e continuare a giocare da squadra. Per lui l’Italia ha due fenomeni: Jorginho e Donnarumma. Didice: nona ...

