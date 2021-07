Papa Francesco sottoposto a intervento chirurgico: gli aggiornamenti (Di domenica 4 luglio 2021) Questo pomeriggio Papa Francesco si è sottoposto a un intervento chirurgico al policlinico Gemelli subito dopo la pronuncia dell’Angelus di questa mattina. Questa mattina il Pontefice ha pronunciato come da… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Maria Cristina Mastrangelo su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di domenica 4 luglio 2021) Questo pomeriggiosi èa unal policlinico Gemelli subito dopo la pronuncia dell’Angelus di questa mattina. Questa mattina il Pontefice ha pronunciato come da… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Maria Cristina Mastrangelo su BlogLive.it.

virginiaraggi : Rivolgo un pensiero a Papa Francesco da parte di tutta la città di Roma. Auguri di pronta guarigione. - TgLa7 : ????PAPA FRANCESCO RICOVERATO AL GEMELLI PER INTERVENTO CHIRURGICO???? - fattoquotidiano : Papa Francesco ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma per un intervento chirurgico - MariagladysVc : RT @vaticannews_it: #4luglio #PapaFrancesco all’Angelus, commenta il Vangelo domenicale e l’episodio del rifiuto di Gesù come profeta da pa… - Vito_Cipolla : RT @GiorgiaMeloni: A nome di Fratelli d'Italia rivolgo un pensiero affettuoso e i migliori auguri di pronta guarigione a Papa Francesco -