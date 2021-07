Papa Francesco operato al Policlinico Gemelli, chi è il professor Sergio Alfieri che ha eseguito l’intervento (Di domenica 4 luglio 2021) È stato il professor Sergio Alfieri a operare Papa Francesco per un intervento chirurgico programmato per una stenosi diverticolare sintomatica del colon. Alfieri, 55 anni, fa parte della scuola di Giovanni Battista Doglietto, che è stato primario della Divisione di Chirurgia Digestiva del Gemelli da quando è stata istituita, nel 1996, e nel 2020 è stato nominato dal pontefice direttore del Fas, Fondo Assistenza Sanitaria del Vaticano. Responsabile dell’Unità operativa complessa di Chirurgia digestiva del Gemelli, Alfieri è anche ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 4 luglio 2021) È stato ila operareper un intervento chirurgico programmato per una stenosi diverticolare sintomatica del colon., 55 anni, fa parte della scuola di Giovanni Battista Doglietto, che è stato primario della Divisione di Chirurgia Digestiva delda quando è stata istituita, nel 1996, e nel 2020 è stato nominato dal pontefice direttore del Fas, Fondo Assistenza Sanitaria del Vaticano. Responsabile dell’Unità operativa complessa di Chirurgia digestiva delè anche ...

Advertising

fattoquotidiano : Papa Francesco ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma per un intervento chirurgico - Corriere : Papa Francesco ricoverato al Gemelli per un intervento chirurgico - Corriere : Papa Francesco ricoverato al Gemelli per sottoporsi a un intervento chirurgico - SofiaGinanni : @Pontifex_it Caro Papa Francesco Dio Protegga Te ???? e Noi, Abbiamo bisogno di Te Papa Francesco ???? ???? ???? - Matdpa : RT @Pres_Casellati: I miei più sinceri auguri di pronta guarigione a Papa Francesco, ricoverato oggi al Gemelli di Roma. -