Occidente e Cina: un rapporto oltre le ingenuità e i miti (Di domenica 4 luglio 2021) In un articolo su “Repubblica” sui rapporti strategici dell’Occidente con la Cina, Martà Dassù ha sottolineato come sia caduto uno dei miti tipici degli anni Novanta del secolo scorso: quello “secondo cui la Cina, integrandosi nell’economia internazionale, avrebbe accettato le regole occidentali; mentre sarebbero aumentate, con la classe media, le pressioni interne pr un’evoluzione democratica”. Ed osserva, icasticamente, che invece “è accaduto l’opposto”. Cosa ci insegna questa opportuna osservazione? O meglio quali elementi ci porta a sottolineare? Io insisterei soprattutto su un elemento storico e un altro teorico; uno ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 4 luglio 2021) In un articolo su “Repubblica” sui rapporti strategici dell’con la, Martà Dassù ha sottolineato come sia caduto uno deitipici degli anni Novanta del secolo scorso: quello “secondo cui la, integrandosi nell’economia internazionale, avrebbe accettato le regole occidentali; mentre sarebbero aumentate, con la classe media, le pressioni interne pr un’evoluzione democratica”. Ed osserva, icasticamente, che invece “è accaduto l’opposto”. Cosa ci insegna questa opportuna osservazione? O meglio quali elementi ci porta a sottolineare? Io insisterei soprattutto su un elemento storico e un altro teorico; uno ...

