Non bastava Letta | rispunta Balotelli | “Io avrei fatto inginocchiare tutti”

(Di domenica 4 luglio 2021) Roma, 4 lug – Nessuno ne sentiva la mancanza, eppure Mariotorna a parlare di Nazionale: “Io mi sarei inginocchiato efare la stessa cosa agli altri”. La spocchia è la stessa di sempre, anche lontano dalle sceneggiate in campo. Sì perchéversioneè un calciatore disoccupato e alla disperata ricerca di una squadra. Purtroppo per lui però pare proprio che nessuno lo voglia. Eppure fa intendere che in questa Nazionale italiana, che dà spettacolo e mostra una compattezza più unica che rara, lui sarebbe stato leader indiscusso. A tal punto da ...

Advertising

ZZiliani : #Agnelli sul tradimento #Superlega: “Quando si lavora nel business bisogna sapere cosa significa firmare un NDA, un… - IlLegionario1 : RT @IlPrimatoN: Qualcuno ne sentiva la mancanza? - Gianlustella : RT @IlPrimatoN: Qualcuno ne sentiva la mancanza? - sdaniela2006 : RT @setidicessi: Un giorno capirai che non c'era niente da cambiare. Non c'era niente da rifare. Bastava solo aver pazienza ed aspettare ch… - ilmagoditwit : RT @IlPrimatoN: Qualcuno ne sentiva la mancanza? -

Ultime Notizie dalla rete : Non bastava

Il Primato Nazionale

la destra xenofoba e omofoba in questo paese per fermare una legge che è diventata sacrosanta visti gli agguati compiuti ogni giorno verso la comunita Lgbt. Ddl Zan già picconato da Lega e ...Mentre la legge Zan sta per essere definitivamente affossata, c'è chi esulta perché ha trovato dalla sua parte un appoggio, proveniente da Italia Viva.l'intervento di questa destra omofoba per prolungare l'iter di approvazione, con Forza Italia che adesso si nasconde dietro il reato di opinione per giustificare la propria posizione. "...Mettiamoci in gioco – la campagna nazionale contro i rischi del gioco d’azzardo, alla quale Avviso Pubblico. Enti locali e Regioni contro le mafie e la corruzione aderisce dal 2012, ha lanciato un app ...“È estremamente frustrante mettere in pratica tutte le profilassi anti-Covid di giorno – sottolinea il presidente della Lisagest spa - e poi assistere a questo di notte. Pare non ci siano risorse di p ...