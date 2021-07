Mangia 76 hot dog in 10 minuti, Chestnut da record (Di domenica 4 luglio 2021) Vittoria e record di hot dog. Joey Chestnut ha trionfato nella gara di Mangiatori di hot dog che va in scena ogni 4 luglio. Il fuoriclasse della specialità ha divorato 76 hot dog in 10 minuti, ritoccando il primato di 75 che già gli apparteneva. Chestnut ha collezionato il sesto titolo di fila e il 14esimo complessivo in una giornata caratterizzata da problemi nella trasmissione dell’evento: molti spettatori, negli Usa e nel resto del mondo, non hanno potuto seguire per intero l’exploit del campione. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 4 luglio 2021) Vittoria edi hot dog. Joeyha trionfato nella gara ditori di hot dog che va in scena ogni 4 luglio. Il fuoriclasse della specialità ha divorato 76 hot dog in 10, ritoccando il primato di 75 che già gli apparteneva.ha collezionato il sesto titolo di fila e il 14esimo complessivo in una giornata caratterizzata da problemi nella trasmissione dell’evento: molti spettatori, negli Usa e nel resto del mondo, non hanno potuto seguire per intero l’exploit del campione. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

