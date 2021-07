La variante Delta accelera, la campagna vaccinale no! (Di domenica 4 luglio 2021) Pesa la rimodulazione Az e il flop CureVac. Costa: “Immunità di gregge slitta di qualche settimana”. Non si ferma il braccio di ferro tra Governo e Regioni sulle forniture vaccinali previste per il mese di luglio. E intanto la campagna prosegue la sua marcia a velocità di crociera. Non si prevedono per il momento nuove accelerazioni e l’obiettivo dell’immunità di comunità potrebbe slittare a fine settembre, ritardando così di alcune settimane. Nella giornata di ieri l’assessore alla Salute della Regione Lazio, Alessio D’Amato, è tornato nuovamente a lanciare l’allarme sulle forniture di luglio: “I tagli ci saranno eccome, con inevitabili conseguenze ... Leggi su cityroma (Di domenica 4 luglio 2021) Pesa la rimodulazione Az e il flop CureVac. Costa: “Immunità di gregge slitta di qualche settimana”. Non si ferma il braccio di ferro tra Governo e Regioni sulle forniture vaccinali previste per il mese di luglio. E intanto laprosegue la sua marcia a velocità di crociera. Non si prevedono per il momento nuovezioni e l’obiettivo dell’immunità di comunità potrebbe slittare a fine settembre, ritardando così di alcune settimane. Nella giornata di ieri l’assessore alla Salute della Regione Lazio, Alessio D’Amato, è tornato nuovamente a lanciare l’allarme sulle forniture di luglio: “I tagli ci saranno eccome, con inevitabili conseguenze ...

RobertoBurioni : Se come pare la variante Delta ha un R0 tra 8 e 10 bisogna che la politica prenda seriamente e VELOCEMENTE in consi… - Agenzia_Ansa : Dopo la variante Delta, ecco l'Epsilon. Science, è più resistente agli anticorpi. Ancora poco diffusa in Europa… - repubblica : Variante Delta: 'Hanno aggirato la quarantena', allarme a Roma per 60 tifosi inglesi che sono andati allo stadio - _fiorucci : RT @RadioSavana: Inglesi terrorizzati da variante Delta. - sghi29 : RT @ilariacapua: In USA i vaccini registrati continuano ad essere efficaci contro la variante Delta. -