Interviste post Gp Austria: le parole dei Top 3 (Di domenica 4 luglio 2021) Verstappen trionfa anche nella seconda gara in Austria e aumenta il distacco dalla Mercedes di Hamilton. Mercedes che però può consolarsi con il secondo posto di Bottas seguito da Norris. Di seguito le Interviste post Gp d’Austria. Gp Austria: vola Verstappen, Norris sorprende e Sainz salva la Ferrari Interviste post Gp Austria: Verstappen soddisfatto della vettura? Autentico dominatore del weekend di F1 e primo posto nella classifica piloti. Max Verstappen sta vivendo una super stagione con la Red Bull, spinto ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 4 luglio 2021) Verstappen trionfa anche nella seconda gara ine aumenta il distacco dalla Mercedes di Hamilton. Mercedes che però può consolarsi con il secondoo di Bottas seguito da Norris. Di seguito leGp d’. Gp: vola Verstappen, Norris sorprende e Sainz salva la FerrariGp: Verstappen soddisfatto della vettura? Autentico dominatore del weekend di F1 e primoo nella classifica piloti. Max Verstappen sta vivendo una super stagione con la Red Bull, spinto ...

Advertising

Teo__Visma : @fabriziosalvio1 @DonatoBdf85 Normalmente dovrebbe essere così, ma quando le prepari magari fai un check con un alt… - Terzo_posto : RT @daqualcheparte: ospitate, interviste, like, UN like ad un post in particolare che io non so come la diretta interessata sia riuscita a… - babbaleaaa : RT @daqualcheparte: ospitate, interviste, like, UN like ad un post in particolare che io non so come la diretta interessata sia riuscita a… - daqualcheparte : ospitate, interviste, like, UN like ad un post in particolare che io non so come la diretta interessata sia riuscit… - periodicodaily : Interviste post qualifiche Gp Austria: le parole dei Top 3 #gpaustria #3luglio #qualifiche -