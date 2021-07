"Il tiro a giro di Insigne ci fa arrabbiare per un motivo", Trevisani ammette su SKY (Di domenica 4 luglio 2021) Il giornalista di Sky Sport, Riccardo Trevisani, ha parlato di Lorenzo Insigne e del suo ormai famoso 'tiro a giro'. Ecco quanto evidenziato: "Sicuramente è uno dei leader di questa nazionale, nell'ultima partita con il Belgio si è finalmente riscattato. Contro l'Austria ha sbagliato tanto, soprattutto il suo tiro a giro. L'ha provato spesso e male, non solo: faceva arrabbiare perché provava a calciare a giro in maniera troppo lenta. Quando calci piano, praticamente fai un passaggio al portiere. Contro il Belgio invece ha calciato molto forte ed ecco ... Leggi su spazionapoli (Di domenica 4 luglio 2021) Il giornalista di Sky Sport, Riccardo, ha parlato di Lorenzoe del suo ormai famoso ''. Ecco quanto evidenziato: "Sicuramente è uno dei leader di questa nazionale, nell'ultima partita con il Belgio si è finalmente riscattato. Contro l'Austria ha sbagliato tanto, soprattutto il suo. L'ha provato spesso e male, non solo: facevaperché provava a calciare ain maniera troppo lenta. Quando calci piano, praticamente fai un passaggio al portiere. Contro il Belgio invece ha calciato molto forte ed ecco ...

