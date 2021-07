Gran Premio d' Italia MXGP | Gara 1 a Romain Febvre

Advertising

ScuderiaFerrari : .@marc_gene ci racconta come è andato il Gran Premio di Stiria ?? #essereFerrari ?? #StyrianGP - infoitsport : F1 GP Austria, Gara: streaming gratis e diretta tv, dove vedere il Gran Premio - Eduardop98 : RT @jesusrodrig17: - h4zzastan : @vaszappeninx guardo il gran premio te? - Formula1WM : Giro 23/71 - Il gruppetto Ricciardo, Leclerc, Perez e Sainz è chiuso in 3 secondi. #AustrianGP #F1 -

Ultime Notizie dalla rete : Gran Premio

E' Romain Febvre (Kawasaki) il vincitore di gara uno a Maggiora . Il francese ha siglato l'hole - shot, passando primo alla prima curva e non ha più mollato la prima posizione fino alla fine della ...... seguendo e commentando live la nostra cronaca minuto per minuto di tutte le sessioni deld'Austria 2021. IL GP D'AUSTRIA 2021 IN BREVE Gli orari tv del weekend di Spielberg Risultati GP ...Si corre a Spielberg il Gran Premio d'Austria, nona prova del Mondiale F1 2021. Lo spettacolo è assicurato in quello che sarà il secondo evento consecutivo nella pista di proprietà della Red Bull, una ..."Solo il Dottore e Tomba hanno fatto spostare tanti tifosi quanto l'olandese" ha detto il commentatore di Sky.