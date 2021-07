Giustizia: Lega, oltre 3mila firme su territorio Monza e Brianza (Di domenica 4 luglio 2021) Milano, 4 lug. (Adnkronos) - E' partita da Seregno, con il gazebo di giovedì sera 1 luglio, la campagna di sottoscrizione per i referendum sulla Giustizia della Lega. Quello di Seregno è stato il primo in tutta Italia. “In questo weekend – afferma il referente provinciale del Carroccio, Andrea Villa – sono stati organizzati 67 gazebo sul territorio di Monza e Brianza con oltre 3mila firme raccolte". Secondo Villa, "è un segnale importante: significa che anche in Brianza ci sono la voglia e l'esigenza di riformare il sistema giudiziario ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 4 luglio 2021) Milano, 4 lug. (Adnkronos) - E' partita da Seregno, con il gazebo di giovedì sera 1 luglio, la campagna di sottoscrizione per i referendum sulladella. Quello di Seregno è stato il primo in tutta Italia. “In questo weekend – afferma il referente provinciale del Carroccio, Andrea Villa – sono stati organizzati 67 gazebo suldiconraccolte". Secondo Villa, "è un segnale importante: significa che anche inci sono la voglia e l'esigenza di riformare il sistema giudiziario ...

