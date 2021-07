Fondi Ue: 5.000 studenti italiani studiano i progetti di coesione europei (Di domenica 4 luglio 2021) In totale 5.000 studenti, distribuiti su 214 classi, con il supporto di 500 docenti, concentrati soprattutto nel Mezzogiorno, per un totale di 132 istituti scolastici. Le scuole sono sostenute nella loro attività anche dai Centri Europe Direct (Edic), i Centri di Documentazione europea (Cde) o un referente territoriale Istat L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di domenica 4 luglio 2021) In totale 5.000, distribuiti su 214 classi, con il supporto di 500 docenti, concentrati soprattutto nel Mezzogiorno, per un totale di 132 istituti scolastici. Le scuole sono sostenute nella loro attività anche dai Centri Europe Direct (Edic), i Centri di Documentazione europea (Cde) o un referente territoriale Istat L'articolo proviene da Firenze Post.

