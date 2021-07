Floridia M5s | ' Quando Salvini dice che il ddl Zan è pericoloso per i bambini non sa di cosa parla'

(Di domenica 4 luglio 2021) L'ennesima lezione di diritti umani e civili per lui che sta ostacolando il ddl Zan esenza conoscere. Nei giorni scorsi, il leader della Lega si ergeva a come paladino dei diritti della ...

Advertising

globalistIT : -

Ultime Notizie dalla rete : Floridia M5s

Orizzonte Scuola

A riportarlo con i piedi per terra la sottosegretaria all'istruzione Barbara, senatrice. "Quando Matteo Salvini dice che il Ddl Zan sarebbe pericoloso perché spalancherebbe alle 'teorie ...Lo afferma la senatriceBarbara Foridia, sottosegretaria all'Istruzione.Roma, 4 lug. Adnkronos) – "Quando Matteo Salvini dice che il ddl Zan sarebbe pericoloso perché spalancherebbe alle 'teorie gender a bambini di sei anni', evidentemente non sa di che parla. Quella legg ...La scuola è la principale infrastruttura culturale del paese e il motore della transizione ecologica: non è un caso che il Pnrr ...