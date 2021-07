Chi è l’influencer Imen Jane? età, vita privata e social (Di domenica 4 luglio 2021) Ecco chi è l’influencer Imen Jane finita al centro della polemica nel 2020 per la finta laurea. Alcune news e curiosità su di lei: età, vita privata e social Iman BoulahraJane (conosciuta come Imen Jane), classe 1995 è nata a Varese ma vive a Milano. La giovane fino al 2020 ha fatto credere a tutti di essere un’economista e che insieme allo startupper Alessandro Tommasi, ha fondato Will Ita, uno «spazio per i curiosi del mondo». Imen Jane sta facendo discutere sui ... Leggi su ck12 (Di domenica 4 luglio 2021) Ecco chi èfinita al centro della polemica nel 2020 per la finta laurea. Alcune news e curiosità su di lei: età,Iman Boulahra(conosciuta come), classe 1995 è nata a Varese ma vive a Milano. La giovane fino al 2020 ha fatto credere a tutti di essere un’economista e che insieme allo startupper Alessandro Tommasi, ha fondato Will Ita, uno «spazio per i curiosi del mondo».sta facendo discutere sui ...

