Barella: «Gol al Belgio una liberazione. Ho sentito tante critiche» (Di domenica 4 luglio 2021) Nicolò Barella ha concesso un’intervista ai canali ufficiali della FIGC dove ripercorre la sua carriera. Le sue parole Nicolò Barella ha concesso un’intervista ai canali ufficiali della FIGC dove ripercorre la sua carriera in azzurro. Le parole del centrocampista. MONDIALE UNDER 20 – «Bellissimo ricordo di quello che hanno fatto i miei compagni ma per me non è stato bellissimo, ho ancora la cicatrice dell’infortunio e ho dovuto abbandonarli. È una delle emozioni più belle della mia vita perchè dopo il gol Beppe (Panico ndr) aveva tirato fuori la maglia con il mio nome e mi aveva fatto una dedica. È la maglia è rimasta lì per la semifinale e per la ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 4 luglio 2021) Nicolòha concesso un’intervista ai canali ufficiali della FIGC dove ripercorre la sua carriera. Le sue parole Nicolòha concesso un’intervista ai canali ufficiali della FIGC dove ripercorre la sua carriera in azzurro. Le parole del centrocampista. MONDIALE UNDER 20 – «Bellissimo ricordo di quello che hanno fatto i miei compagni ma per me non è stato bellissimo, ho ancora la cicatrice dell’infortunio e ho dovuto abbandonarli. È una delle emozioni più belle della mia vita perchè dopo il gol Beppe (Panico ndr) aveva tirato fuori la maglia con il mio nome e mi aveva fatto una dedica. È la maglia è rimasta lì per la semifinale e per la ...

Advertising

Inter : ? | #EURO2020 L’Italia va in semifinale: apre il gran gol di Barella, @RomeluLukaku9 accorcia per il Belgio elimi… - SkySport : ?? SUPER GOL DI BARELLA?? ? Italia in vantaggio contro il Belgio ?? Gli HL ?? - Corriere : Barella: i gol, Conte, l’ambizione. Così è diventato «il migliore della serie A» - Fabio80121144 : RT @RuggieroDistaso: Sul gol di Barella pochi si sono accorti che Immobile con quella sceneggiata ha distratto almeno due giocatori del Bel… - fabriziosilvest : RT @carlo_goodlife: E comunque il rigore era netto. Senza gol di Barella, credo che sarebbe intervenuto il VAR. È che inquelli quando vedon… -