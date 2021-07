Wimbledon, risultati maschili 3 luglio: si salva Daniil Medvedev, agli ottavi due azzurri (Di sabato 3 luglio 2021) Oggi, sabato 3 luglio, il torneo di Wimbledon di tennis 2021, terzo Slam stagionale, che si gioca sull’erba outdoor di Londra, ha visto concludersi il terzo turno del tabellone principale del singolare maschile, con due azzurri che raggiungono gli ottavi. Si registrano, infatti, le vittorie di Matteo Berrettini, che regola lo sloveno Aljaz Bedene con un periodico 6-4 6-4 6-4, e di Lorenzo Sonego, il quale concede anche un game in meno all’australiano James Duckworth, liquidato con il punteggio di 6-3 6-4 6-4. Il primo affronterà il bielorusso Ilya Ivashka, che batte l’australiano Jordan Thompson per 6-4 6-4 6-4, mentre il ... Leggi su oasport (Di sabato 3 luglio 2021) Oggi, sabato 3, il torneo didi tennis 2021, terzo Slam stagionale, che si gioca sull’erba outdoor di Londra, ha visto concludersi il terzo turno del tabellone principale del singolare maschile, con dueche raggiungono gli. Si registrano, infatti, le vittorie di Matteo Berrettini, che regola lo sloveno Aljaz Bedene con un periodico 6-4 6-4 6-4, e di Lorenzo Sonego, il quale concede anche un game in meno all’australiano James Duckworth, liquidato con il punteggio di 6-3 6-4 6-4. Il primo affronterà il bielorusso Ilya Ivashka, che batte l’australiano Jordan Thompson per 6-4 6-4 6-4, mentre il ...

