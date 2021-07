Advertising

Agenzia_Ansa : Vaccini e green pass falsi, sequestrati canali Telegram. Pacchetti 'tutto incluso' venduti a 100-130 euro #ANSA - repubblica : ?? Scoperto mercato nero della pandemia sul dark web, Gdf sequestra 10 canali Telegram: in vendita anche vaccini ant… - repubblica : Green pass falsi e vaccini venduti sul dark web: sequestrati 10 canali Telegram. 'Migliaia di potenziali clienti' - Agenzia_Dire : La Guardia di Finanza sgomina un traffico di #VacciniCovid e #GreenPass falsi venduti sul dark web tramite canali e… - Radiopescara : Green pass falsi e vaccini venduti sul dark web, sequestrati 10 canali Telegram -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccini green

3 Luglio 2021 Cronaca , Notizia in rilievo , Sanità...l'okay arresto di chi era i comandi dei motoscafi io la procura ha firmato mandato di arresto europeo che ora dovrà essere valutato da un giudice del tribunale di Monaco di Baviera...Vaccini e Green Pass falsi venduti nel dark web ad un prezzo che oscillava tra i cento e i 130 euro. Lo ha scoperto il Nucleo speciale tutela privacy e ...I greenpass fasulli venivano venduti sul dark web ed erano in tutto e per tutto identici ai greenpass vaccinali, con tanto di Qr code ...