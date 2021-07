UFFICIALE - Rottura del tendine d'Achille per Spinazzola: ecco quando tornerà in campo (Di sabato 3 luglio 2021) Ora purtroppo è UFFICIALE, dopo un Europeo fantastico, Leonardo Spinazzola ha subito la Rottura del tendine d'Achille nel corso della sfida contro il Belgio. La comunicazione UFFICIALE è arrivata dallo staff medico della Nazionale ed è stata subito ripresa da Fabrizio Romano, di Sky. Quest'infortunio comporterà per Spinazzola uno stop di almeno cinque o sei mesi e dunque la possibilità di rivederlo in campo solo nel 2022 è molto concreta. Di seguito il tweet: Official. Italy medical staff just confirmed after today tests that Leonardo ... Leggi su spazionapoli (Di sabato 3 luglio 2021) Ora purtroppo è, dopo un Europeo fantastico, Leonardoha subito ladeld'nel corso della sfida contro il Belgio. La comunicazioneè arrivata dallo staff medico della Nazionale ed è stata subito ripresa da Fabrizio Romano, di Sky. Quest'infortunio comporterà peruno stop di almeno cinque o sei mesi e dunque la possibilità di rivederlo insolo nel 2022 è molto concreta. Di seguito il tweet: Official. Italy medical staff just confirmed after today tests that Leonardo ...

Advertising

Salvato95551627 : RT @calciomercatoit: +++ UFFICIALE: per #Spinazzola confermata la rottura sottocutanea del tendine d’Achille sinistro +++ - Spazio_Napoli : UFFICIALE - Rottura del tendine d'Achille per Spinazzola: ecco quando tornerà in campo - gilnar76 : UFFICIALE - Rottura del tendine d'Achille per Spinazzola: ecco quando tornerà in campo #Forzanapoli #Napoli… - calciomercatoit : +++ UFFICIALE: per #Spinazzola confermata la rottura sottocutanea del tendine d’Achille sinistro +++ - LuigiColline : @ITdominusIT @thewaterflea Il tasso di incoerenza (contraddizione) della narrazione ufficiale crescerà rapidamente… -