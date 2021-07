TikTok: revocato “temporaneamente” il divieto in Pakistan (Di sabato 3 luglio 2021) Un tribunale provinciale ha revocato il divieto di TikTok in Pakistan. In Pakistan è la terza volta che la popolare piattaforma viene bloccata a causa di contenuti discutibili. L’app ha promesso di migliorare la moderazione. La società ha affermato di aver già cancellato oltre 6 milioni di video ritenuti “indecenti” in un Paese molto conservatore. Leggi su periodicodaily (Di sabato 3 luglio 2021) Un tribunale provinciale haildiin. Inè la terza volta che la popolare piattaforma viene bloccata a causa di contenuti discutibili. L’app ha promesso di migliorare la moderazione. La società ha affermato di aver già cancellato oltre 6 milioni di video ritenuti “indecenti” in un Paese molto conservatore.

Advertising

Billa42_ : TikTok: revocato 'temporaneamente' il divieto in Pakistan - giornaleradiofm : Approfondimenti: TikTok di nuovo autorizzata 'temporaneamente' in Pakistan: (ANSA) - KARACHI, 03 LUG - La popolare… - Radio1Rai : ??#TikTok La piattaforma è tornata operativa in #Pakistan. Il tribunale del Sindh ha revocato temporaneamente il div… -

Ultime Notizie dalla rete : TikTok revocato TikTok di nuovo autorizzata 'temporaneamente' in Pakistan La popolare piattaforma TikTok è tornata operativa in Pakistan da oggi dopo che i giudici del tribunale del Sindh hanno revocato 'temporaneamente' il divieto imposto alla piattaforma ordinandole di prendere in considerazione ...

Non solo WeChat e TikTok, che cosa farà Biden per colpire le app straniere anti Usa ... ha elogiato l'amministrazione Biden per aver revocato il 'divieto sbagliato su WeChat che ... ... con gli ordini esecutivi emessi ad agosto 2020 e gennaio 2021, sosteneva che WeChat e TikTok ponevano ...

TikTok di nuovo autorizzata 'temporaneamente' in Pakistan ANSA Nuova Europa TikTok: revocato “temporaneamente” il divieto in Pakistan Un tribunale provinciale ha revocato il divieto di TikTok in Pakistan. La piattaforma era stata bloccata per contenuti indecenti.

TikTok di nuovo autorizzata 'temporaneamente' in Pakistan La popolare piattaforma TikTok è tornata operativa in Pakistan da oggi dopo che i giudici del tribunale del Sindh hanno revocato 'temporaneamente' il divieto imposto alla piattaforma ordinandole di pr ...

La popolare piattaformaè tornata operativa in Pakistan da oggi dopo che i giudici del tribunale del Sindh hanno'temporaneamente' il divieto imposto alla piattaforma ordinandole di prendere in considerazione ...... ha elogiato l'amministrazione Biden per averil 'divieto sbagliato su WeChat che ... ... con gli ordini esecutivi emessi ad agosto 2020 e gennaio 2021, sosteneva che WeChat eponevano ...Un tribunale provinciale ha revocato il divieto di TikTok in Pakistan. La piattaforma era stata bloccata per contenuti indecenti.La popolare piattaforma TikTok è tornata operativa in Pakistan da oggi dopo che i giudici del tribunale del Sindh hanno revocato 'temporaneamente' il divieto imposto alla piattaforma ordinandole di pr ...