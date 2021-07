(Di sabato 3 luglio 2021) I rossocrociati rimontano e in 10 per l'espulsione di Freuler portano anche le Furie Rosse ai rigori: ma Sommer non fa il miracolo di MATTIA TODISCO

Advertising

infoitsport : Svizzera favola finita, ci aspetta la Spagna - infoitsport : Finisce la favola Svizzera: la Spagna passa ai rigori - vocidicitta : Articolo modificato: Euro 2020: finisce ai rigori la favola della Svizzera, Spagna in semifinale - marinabeccuti : Finisce la favola Svizzera: la Spagna passa ai rigori - Torinogranatait : Finisce la favola Svizzera: la Spagna passa ai rigori -

Ultime Notizie dalla rete : Svizzera favola

I rossocrociati rimontano e in 10 per l'espulsione di Freuler portano anche le Furie Rosse ai rigori: ma Sommer non fa il miracolo di MATTIA TODISCODopo aver regalato la più grande sorpresa a questo Europeo eliminando la Francia agli ottavi, ladellasi ferma ai quarti. Con l'1 - 1 tra tempi regolamentari e supplementari, firmato da Jordi Alba e l'ex Inter Shaqiri, a decidere la gara contro la Spagna sono quegli stessi rigori ...I rossocrociati rimontano e in 10 per l’espulsione di Freuler portano anche le Furie Rosse ai rigori: ma Sommer non fa il miracolo ...L’Italia supera la prova più difficile e vola a Wembley per la semifinale dove incontrerà la Spagna. Peccato per l’infortunio di Spinazzola, per lui europeo finito ...