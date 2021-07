Spinazzola non si arrende: «Il sogno dell’Italia continua. Tornerò presto» (Di sabato 3 luglio 2021) Leonardo Spinazzola ha rotto il silenzio dopo l’infortunio patito contro il Belgio: le parole dell’esterno dell’Italia Leonardo Spinazzola ha rotto il silenzio dopo l’infortunio patito contro il Belgio. Le dichiarazioni dell’esterno dell’Italia su Instagram. «Purtroppo sappiamo tutti come è andata ma il nostro sogno azzurro continua e con questo grande gruppo nulla è impossibile… Io vi posso solo dire che Tornerò presto! Ne sono sicuro!». Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Leonardo ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 3 luglio 2021) Leonardoha rotto il silenzio dopo l’infortunio patito contro il Belgio: le parole dell’esternoLeonardoha rotto il silenzio dopo l’infortunio patito contro il Belgio. Le dichiarazioni dell’esternosu Instagram. «Purtroppo sappiamo tutti come è andata ma il nostroazzurroe con questo grande gruppo nulla è impossibile… Io vi posso solo dire che! Ne sono sicuro!». Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Leonardo ...

Advertising

GoalItalia : Non è giusto così ?????? #Spinazzola - GoalItalia : Quello di #Spinazzola non è un salvataggio... ... ma è IL SALVATAGGIO ?? #BelgioItalia - Vivo_Azzurro : #EURO2020 ?? 66' #Spinazzola prova la conclusione al volo ma non centra la porta! Che azione degli Azzurri! ????????… - e_cavagna : RT @MarcoSanavia1: Bruttissimo episodio da parte dei tifosi belgi. Non commento ulteriormente. Lascio ad ognuno la propria vergogna. https… - lisaf881 : RT @Vivo_Azzurro: #EURO2020 ?? 66' #Spinazzola prova la conclusione al volo ma non centra la porta! Che azione degli Azzurri! ???????? #Belgi… -