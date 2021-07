Southgate | “Ho dei giocatori fantastici e un gruppo fenomenale”

(Di domenica 4 luglio 2021) Intervenuto ai microfoni della BBC, il ct inglese Garethha espresso tutta la sua felicità per la qualificazione in semifinale: “Isono stati. Penso ai ragazzi che non sono scesi in campo: Conor Coady, Ben Chilwell, Sam Johnstone, Aaron Ramsdale, sono quelli che hanno reso questa squadra vincente. Lo spirito nel. Nessuno di loro merita di essere escluso. Stanno tutti dando il massimo in allenamento. Tutti isono stati. Sappiamo che in sette partite la squadra è molto importante, cercando di dare una ...

... e risalgono alle qualificazionimondiali in Brasile del 2014: uno 0 a 0 e un 1 a 1 inutili ... Ct: GarethDove vederla in tv La partita sarà visibile sia in chiaro su Rai Play , sia sui ...Vivissimo nel giocoTre Leoni, propizia il tris di Kane con un bel colpo di tacco per Shaw (dal ...7: le critiche continuano a scivolargli addosso. Torna alla difesa a quattro e non corre ...Il ct Gareth Southgate elogia il gruppo e si complimenta con la prestazione dell’Inghilterra contro l’Ucraina Gareth Southgate ha parlato al termine di Inghilterra-Ucraina ed elogiato la sua squadra p ...La doppietta di Harry Kane e i gol di Harry Maguire e Jordan Henderson stendono l'Ucraina. La nazionale di Gareth Southgate tornerà a Londra per le semifinale di UEFA EURO 20202 dopo il trionfo per 4- ...