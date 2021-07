Salernitana, avvocato Gentile: “I tifosi devono stare tranquilli, Figc non ha motivi per escluderci” (Di sabato 3 luglio 2021) Interpellato da TuttoSalernitana, l’avvocato della Salernitana, Gianmichele Gentile, ha fatto il punto sui correttivi apportati quest’oggi al trust per la società granata in modo tale da convincere la Figc a consentire l’iscrizione alla prossima Serie A: “Posso dire che abbiamo apportato i correttivi necessari rispettando tutti i parametri che erano stati imposti dalla Figc. A loro interessava principalmente dimostrare che tutti i professionisti che abbiamo scelto per guidare la società fino alla cessione fossero totalmente slegati dalla Lazio e dalla famiglia Lotito-Mezzaroma. Il ... Leggi su sportface (Di sabato 3 luglio 2021) Interpellato da Tutto, l’della, Gianmichele, ha fatto il punto sui correttivi apportati quest’oggi al trust per la società granata in modo tale da convincere laa consentire l’iscrizione alla prossima Serie A: “Posso dire che abbiamo apportato i correttivi necessari rispettando tutti i parametri che erano stati imposti dalla. A loro interessava principalmente dimostrare che tutti i professionisti che abbiamo scelto per guidare la società fino alla cessione fossero totalmente slegati dalla Lazio e dalla famiglia Lotito-Mezzaroma. Il ...

