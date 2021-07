(Di sabato 3 luglio 2021), 3 lug. (Adnkronos) – La polizia ha arrestato atre persone: due per furto aggravato in concorso e una perdi droga: la notte scorsa gli agenti della squadra mobile milanese, impegnati in un servizio di contrasto allodi droga e ai reati predatori nella zona di Porta Venezia, hanno notato due uomini che, verso l’una di notte, si aggiravano con fare sospetto tra i clienti di un locale in via Lazzaro Palazzi. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

TV7Benevento : Milano: furti nei locali notturni e spaccio di cocaina, tre arresti... - GiornaleLORA : Milano, furti nei locali notturni e spaccio di cocaina: due arresti della Polizia di Stato - TV7Benevento : Milano: furti e richieste denaro, divieto di accesso alla metro per 6... - CagiaDias : RT @GiovanniBussett: Furti di biciclette, a Milano ne sparisce una ogni tre giorni ?@Tg1Rai? ?@TgrRai? ?@SkyTG24? ?@TgLa7? - amedeoiossa1 : RT @GiovanniBussett: Furti di biciclette, a Milano ne sparisce una ogni tre giorni ?@Tg1Rai? ?@TgrRai? ?@SkyTG24? ?@TgLa7? -

Ultime Notizie dalla rete : Milano furti

La Sicilia

... commesso lo scorso gennaio in un piazzale dell'autostrada Torino -, a un portavalori ... Nell'ambito dell'indagine sono emersi diversidi ingenti quantità di stecche di sigarette appena ......degli incassi di alcuni caselli autostradali ubicati lungo l'autostrada A/4 "Torino -". Il ... Sulla base del modus operandi adottato nella commissione dei, dei luoghi in cui questi si ...Milano, 3 lug. La polizia ha arrestato a Milano tre persone: due per furto aggravato in concorso e una per spaccio di droga: la notte scorsa gli agenti della sq ...Tre arresti e sei denunce per una serie di reati commessi lungo le autostrade del Nord commessi da persone di etnia rom della provincia di Reggio Emilia.