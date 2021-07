Harry, che è già tornato a Los Angeles da Meghan e dai bambini (Di sabato 3 luglio 2021) È stata una toccata e fuga, come da programma, la visita del principe Harry nel Regno Unito. Il secondogenito di Carlo e Diana è già tornato a Los Angeles dalla moglie Meghan Markle e dai due figli, Archie e Lilibeth Diana. Un rientro frettoloso, che sembrerebbe dovuto anche alla scomparsa di Michael Markle, per tutti Mike, 82enne fratello di Thomas, padre della duchessa. Leggi su vanityfair (Di sabato 3 luglio 2021) È stata una toccata e fuga, come da programma, la visita del principe Harry nel Regno Unito. Il secondogenito di Carlo e Diana è già tornato a Los Angeles dalla moglie Meghan Markle e dai due figli, Archie e Lilibeth Diana. Un rientro frettoloso, che sembrerebbe dovuto anche alla scomparsa di Michael Markle, per tutti Mike, 82enne fratello di Thomas, padre della duchessa.

