Gisele Bündchen e i figli | uguali in tutto

(Di sabato 3 luglio 2021) «Abbiamo qualcosa in comune?». Se qualcuno aveva ancora dei dubbi, con le ultime foto pubblicate, Gisele Bündchen ha mostrato quanto i suoi figli, Vivian Lake, 8 anni, Benjamin Rein, 11 anni le somiglino. Non solo fisicamente ma anche per la passione verso gli animali.